Продлен срок приема заявок на обучение в вузах России по квотам

Заявки на обучение в вузах России начали принимать 20 января. В 2020 году по линии Россотрудничества поступили пятьдесят абитуриентов из Абхазии.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Срок регистрация кандидатов на обучение в пределах квоты Правительства России, выделяемой Абхазии, продлен до 15 марта, об этом сообщает Россотрудничество.

Заявку на сайте education-in-russia.com можно подать до 23:59 14 марта 2021 года.

Как ранее отмечал глава Россотрудничества Евгений Примаков, квоты на обучение иностранных студентов, в том числе абхазских, в России возрастут. Сейчас программа рассчитана на 15 тысяч бюджетных мест, к 2023-2024 году их станет в два раза больше.

В прошлом году Абхазии было выделено 50 квот на обучение. Отборочная кампания проходила в онлайн-формате. Для участия в ней зарегистрировались 384 абитуриента из Абхазии. Однако фактически приняли участие всего 118 человек.

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