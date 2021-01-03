Стала известна самая перспективная специльность в вузах России

Топ -10 был составлен "Российской газетой". Издание отметило, что даже из гуманитарных дисциплин сегодня востребованы те, что так или иначе связаны с цифровыми технологиями.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Первое место в рейтинге заняло направление "Медиакоммуникации".

Сказано, что оно является ближайшим конкурентом традиционной журналистики. Руководитель образовательной программы "медиакоммуникации" Высшей Школы Экономики Александр Куприянов объяснил, что выпускники, получившие знания в рамках этой специальности смогут работать журналистами, продюсерами, разработчиками новых медиапродуктов и заниматься диджитал-маркетингом.

Получить такую специальность, например, можно в МГУ, Тюменском, Алтайском и других госуниверситетах.

На втором месте оказалась "Речеведческая экспертиза". Она объединяет юриспруденцию и лингвистику. Выпускники с этой специальностью будут экспертами, которые помогают расследовать преступления, где нужен анализ письменной или устной речи. Стать специалистом в этой области, например, можно, окончив Московскую государственную юракадемию имени Кутафина.

Третье место получила "Инженерно-ориентированная физика". По этой специальности готовят специалистов для работы на современных высокотехнологичных предприятиях. Обучение, которое доступно, в частности, в Санкт - петербургском государственном ниверситете, идет на русском и английском языках.

Замыкает рейтинг специальность "История России. Историко-культурный туризм". Те, кто ее выберут смогут быть разработчиком тур-навигаторов, а также режиссерами индивидуальных туров. Обучают востребованной профессии, например, в Петрозаводском госуниверситете, а также в Северо-Кавказском Федеральном госуниверситете.

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