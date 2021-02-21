Дмитрий Богданов: Абхазии необходимо развивать оздоровительный туризм

В Абхазии с официальным визитом по приглашению Министра туризма находится делегация Общественного совета при федеральном агентстве по туризму России.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Абхазии необходимо развивать один из значимых видов туризма - оздоровительный, отметил председатель комиссии по развитию санаторно-курортного комплекса Общественного совета по туризму Росси Дмитрий Богданов.

"Я могу точно сказать, что во всем мире мы видим мощный тренд о своем здоровье, и все больше людей понимает, что лечение не в таблетках, и обращении к врачу, а как раз через образ жизни, питание, физическую активность и раз в год отдых в санаторий", - приводит его слова пресс-служба Минтуризма Абхазии.

Богданов уверен, что в Абхазии есть все возможности для реализации санаторно-курортных услуг.

"Поскольку я курирую санаторно –курортную сферу по всей России, сам родился и вырос в Сочи, и Абхазия для меня родное место. Проблемы Абхазии мне очень хорошо знакомы. Ознакомившись с цифрами по размещению туристических объектов, понимаешь, какой здесь есть ресурс для роста", - сказал он.

Эксперт отметил, что Сочинский рынок исчерпан, и "если удастся найти точки соприкосновения с абхазской стороной, то можно хоть завтра начинать переориентировать поток в Абхазию". При этом, по его мнению, решение этого вопроса не требует глобальных инвестиций.

Дмитрий Богданов считает крайне желательным формулировать долгосрочные цели на 20-30 лет для создания мощного санаторно-курортный комплекса республики.

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