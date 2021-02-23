Прерванная жизнь: памяти Зураба Ачба

Общественный и политический деятель Абхазии, юрист и правозащитник Зураб Ачба родился 23 февраля. Сегодня ему исполнился бы 71 год.

О том, как сложилась судьба политика, какой вклад внес Зураб Ачба в становление республики, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Зураб Ачба учился в сухумской десятой школе, с самого детства будущий юрист проводил много времени за чтением. Как считает сестра политика, свои ораторские способности и талант к полемике он приобрел благодаря этой полезной привычке. Зураб читал несколько книг одновременно, перед сном рядом с ним всегда лежала стопка книг. В доме у юриста были книги из всех сфер науки и жизни, он увлекался многими научными разработками, от астрономии до психологии, его эрудиция вызывала зависть.

После окончания школы Зураб Ачба поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. По завершении учебы юрист продолжил обучение в аспирантуре, но в то период мама будущего правозащитника тяжело заболела.

"У нашей мамы был большой страх, что, поступив в аспирантуру, Зураб останется в Москве и не захочет вернуться на родину. Последовав настоянию матери, Зураб вернулся в Абхазию, и практически сразу ему поступило предложение о работе в юридической конторе Мирона Шамба, с которым у Зураба сложились близкие отношения", - рассказывает сестра правозащитника Светлана Ачба.

Приход в политику

Политическая жизнь Зураба Ачба началась в самый пик государственных волнений в Абхазии.

13 декабря 1988 года в Сухуме состоялся первый Учредительный съезд демократического общественно-политического движения, который вошел в историческую летопись как Народный форум Абхазии "Аидгылара".

Происходят политические столкновения в стране, затем создается Народный форум "Аидгылара". После Алексея Гогуа его возглавляет Сергей Шамба.

От своего отца Сергей знал об эрудиции и профессионализме Зураба. Он предлагает ему стать юристом организации, составить программу для форума. В 1989 году Зураб Ачба становится заместителем председателя Народного форума Абхазии и с большим увлечением берется за дело. Безусловно, в борьбе за независимость огромной была роль первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, но Народный форум "Аидгылара" также внес большой вклад в эту борьбу, считает она.

"У Зураба не было чувства страха и агрессии, он не имел личных врагов, потому что личных отношений ни с кем из политиков того времени у него было. Он мог пойти на переговоры с любым человеком, если это было выгодно его стране. Зураб мне как-то рассказывал: "Знаешь, мы привели Владислава к власти, обманув Гамсахурдиа. В тот период большим авторитетом в народе пользовался Константин Озган, абхазская делегация выдвинула две кандидатуры - Владислава Ардзинба и Константина Озган. Гамсахурдиа посчитал Константина более невыгодным кандидатом и остановил свой выбор на Ардзинба", - продолжает Светлана.

Сила слова

Из воспоминаний политического деятеля Нателлы Акаба: война застала ее на заседании Верховного Совета Абхазии, где депутаты собрались обсудить проект договора о разграничении полномочий, который был подготовлен абхазским юристом Тарасом Шамба.

"У Владислава в кабинете нам сообщили, что началась война, грузинские войска вторглись на территорию Абхазии. Владислав направил нас в Гудауту. Мы сели в свои служебные машины и отправились в путь. Президент попросил остаться, чтобы вести переговоры, депутата Зураба Ачба, вице-премьера Зураба Лабахуа, Александра Анкваб и Сергея Багапш".

"Зураб Ачба ездил по республикам Советского Союза, встречался с очень разными людьми и старался везде нести правду об Абхазии, о наших устремлениях. Я думаю, что во многом это сыграло большую роль в том, что, когда началась война, очень многие люди из бывшего Советского Союза приехали к нам, стали нашими сторонниками и поддерживали нас во всем. Кроме того, во время войны он выступал в Москве в различных телевизионных программах и говорил правду об Абхазии. Он был очень талантливый полемист. Когда грузинские оппоненты начинали говорить всякие небылицы об Абхазии, Зураб Ачба великолепно опровергал все их измышления", — рассказывала Акаба в одном из интервью Sputnik.

В первые дни войны сестры Зураба Ачба отправились с детьми в Сочи и потеряли связь братом. О том, что Зураб Ачба находится на переговорах в Москве, сестры узнали случайно. По российскому центральному каналу шла передача "Красный квадрат", Зураб Ачба в эфире этой передачи оппонировал профессору Алесидзе - представителю Советского Союза в ООН, который к тому же представлял комиссию по международным делам Госсовета Грузии.

Немирное время

В послевоенное время Зураб Ачба совместно с депутатами и политическими деятелями Абхазии стал заниматься написанием Конституции. По форме правления Абхазия была парламентской страной, после окончания войны начался процесс перехода республики к президентской форме правления.

"Он погрузился в этот процесс с головой и постоянно был занят разработкой Конституции. У него не было свободного времени, он тщательно рассматривал каждый закон и каждый пункт в конституции. Изучал и анализировал, как выбранный подпункт или закон отразится на обществе и на жизни граждан. Он не принимал решений в одиночку, советовался со специалистами и даже спрашивал наше мнение о том или другом законе", - вспоминает сестра политика.

Новая Конституция независимой Абхазии была разработана и принята в 1994 году. Она наделяла широким спектром полномочий первое лицо государства. Многие абхазские политики, принимая написанную конституцию, ссылались на сложное политическое время, и наделенный большими полномочиям президент страны был необходимой и логичной мерой в послевоенный период. Но спустя время Зураб Ачба стал критиковать Конституцию Абхазии и заявлять о необходимости переделать основной закон государства.

"Наша реальная жизнь и наша конституция существуют в разных измерениях", - считал Зураб Ачба.

"В Конституции отсутствуют действенные механизмы, обеспечивающие реализацию основных прав и свобод граждан. Как доказывает международная практика, государственные органы, отвечающие за их обеспечение в случаях конфликта между гражданином и государством, в основном ориентируются на корпоративные бюрократические интересы. Рассчитывать на действенную защиту в абхазских судах, не претерпевших никаких реформ с советского времени, да еще при отсутствии соответствующей законодательной базы, также не приходится. Другой существеннейший недостаток нашей Конституции заключается в несоблюдении демократического равновесия при разделении законодательной и исполнительной ветвей власти. Полномочия Парламента настолько сужены и сведены к законотворческой деятельности, что говорить о Парламенте как о публичном политическом органе можно с большой натяжкой. В то же время президентские полномочия раздуты и автономны от парламентского и судебного контроля", - пишет в одной из статей Зураб Ачба.

Как рассказывают в семье политика, мнения о становлении государства Зураба Ачба и правящей власти не совпадали. Зураб Ачба оставил пост депутата Парламента Абхазии и уехал из страны.

"Парламент - это богадельня для умственно отсталых и душевнобольных. Уверяю вас, я ничуть не передергиваю. Вы можете лично в этом убедиться, побывав на заседании Парламента. Общение с каждым депутатом в отдельности может ввести вас в заблуждение, так как наиболее рельефно клиническая картина проявляется при исполнении ими служебных обязанностей коллективно. Но если вы не можете попасть на заседания нашего Парламента, или у вас нет времени, включите телевизор и понаблюдайте за заседаниями российской Государственной Думы - в принципе, это одно и то же", - из статьи Зураба Ачба.

В Москве Ачба устраивается юристом в банк и открывает юридическую контору. Через некоторое время политика навещает президент Абхазии Владислав Ардзинба вместе Юрием Вороновым. После двух часов переговоров Зураб Ачба принимает решение вернуться, но, как отмечает сестра юриста, это были ложные надежды, к общему мнению власть и правозащитник по-прежнему не пришли.

День скорби

За несколько дней до своей гибели Зураб Ачба рассказывал своей сестре, что чувствует слежку за собой, он говорил, что домой к нему несколько раз заходили (без ведома хозяина - прим.). О том, что Зураба Ачба преследовали, убедилась Светалана за день до трагедии. Сестра правозащитника оставалась одна в доме, дети и муж Светланы уехали на несколько дней.

"Впервые я осталась одна, время неспокойное, мне было не по себе. Зураб задерживался, я вышла на улицу, неподалеку от нашего дома стояла машина. Зураб шел с Красного моста, как только он появился на горизонте и его силуэт уже можно было разглядеть издалека, машина практически сразу исчезла. Спустя несколько дней его убили", - рассказывает Светлана Ачба.

15 августа 2000 года в Сухуме выстрелом в спину был убит видный общественный и политический деятель, юрист, один из руководителей Народного форума Абхазии, депутат Парламента первого созыва, правозащитник Зураб Ачба.

"У меня нет сомнений, что это – политическое убийство. Был устранен человек, чья роль в жизни общества была значительна. Он был ярким оратором и дипломатом. Он блестяще владел даром публичного выступления, умел приводить неопровержимые аргументы, умел убеждать. В Абхазии не было и нет оратора более яркого. Он говорил всегда логично, это была речь очень начитанного, всесторонне развитого и многогранного человека. Она производила на слушателей незабываемое впечатление", — говорил бывший секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба.

Убийца Зураба Ачба так и не был найден. Долгое время семья политика не сдавалась, обращаясь к властям страны с просьбой возобновить дело. Как рассказывает Светлана, надежды на то, что убийца ее брата понесет наказание, не осталось. Ежегодно в вечер гибели Зураба Ачба, в 22.30, на месте трагедии собираются родные и близкие, друзья погибшего, которые в память о Зурабе Ачба зажигают свечи и возлагают цветы.

Уже много лет в Сухуме существует образовательный центр имени Зураба Ачба "Мир без насилия", основанный политологом Далилой Пилия. При центре было организовано общество "Молодые юристы". С 2013 года центр регулярно проводит научно-практическую конференцию "Ачбовские чтения".