Часть Сухума останется без света в четверг 25 февраля

На подстанции "Сухум-1" будут проводиться в рамках Инвестиционной программы работы по реконструкции.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Подстанция "Сухум-1" будет обесточена с 11:00 до 13:00 в четверг 25 февраля, сообщает "Черноморэнерго".

В четверг на подстанции специалисты будут проводить работы по реконструкции.

ПС "Сухум-1" - самая крупная подстанция, которая питает основную часть столицы. 5 декабря из-за пожара на подстанции без электричества осталась вся столица, по словам Михаила Логуа, порядка 30 тысяч человек. В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки. Стоимость работ на подстанции по сметной документации составляет 190 миллионов рублей.

Как ранее сообщал глава УКС Тимур Агрба окончание работ намечено на 20 апреля 2021 года.

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