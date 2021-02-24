Потребление электроэнергии в Абхазии за февраль увеличилось на 100 мегаватт

В процентном соотношении потребление электроэнергии в республике превышает установленный лимит на 27%.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Количество потребляемой энергии в Абхазии за последний месяц увеличилось на 100 мегаватт, эти данные были приведены на расширенном рабочем совещании в Кабинете министров по вопросам контроля за запретом функционирования майнинговых ферм.

Совещание проводилось под председательством врио премьер-министра Абхазии Владимира Делба с участием членов правительства, глав администраций, Таможенного комитета, Комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Энергетики подчеркивают, что прирост потребления неестественный и резкий. В процентном соотношении потребление превышает лимит по республике на 27%.

"В январе потребление по республике составляло 380 мегаватт, сегодня эта цифра достигла 485 мегаватт. На всех подстанциях осуществляется работа на пределе, выше номинала, рискуя оборудованием. Уже неудобства в результате перегруза испытывают потребители подстанции "Сухум-2", "ЭПИТ", "Баслат". Если нагрузки продолжатся, мы будем вводить ограничения на потребление", - отметил гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

Отмечается, что "Черноморэнерго" установило допустимые лимиты на период ремонта ИнгурГЭС с учетом возможных нагрузок в пик, а также с учетом возобновления потребления электроэнергии в учреждениях образования.

При этом главы районных администраций отчитались о продолжении рейдовых мероприятий, подчеркнув, что крупные фермы отключены, но остаются проблемы с мелкими фермами на частных территориях.

Представители Таможенного комитета доложили, что из Абхазии были вывезены свыше шести тысяч аппаратов для добычи криптовалюты.

По итогам совещания Владимир Делба поручил минимизировать потребление электроэнергии, усилив рейдовые мероприятия в районах, не допускать случаев "миграции" майнинговых ферм из одного района республики в другой, а также создать условия для беспрепятственного вывоза оборудования из республики.

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