Двадцать новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12745 человек. Зарегистрировано 196 летальных случаев. Выздоровели 12097 человек.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 20 человек из 260 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в российском военном госпитале в Сухуме - 14 пациентов.

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