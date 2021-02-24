21:38 24 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.75
  • EUR89.67
Поиск

Двадцать новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1188)
248 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/18/1031899692.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210224/1031900296/Dvadtsat-novykh-sluchaev-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii-za-sutki.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12745 человек. Зарегистрировано 196 летальных случаев. Выздоровели 12097 человек.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 20 человек из 260 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в российском военном госпитале в Сухуме - 14 пациентов.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1188)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сбежать от ковида: остров Занзибар в ожидании туристов
Лавров рассказал о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться