Пресс-служба Бжания отреагировала на заявления оппозиции об Общественном совете

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжания прокомментировала заявление общественной организаций "Аидгылара" о том, почему она отказалась участвовать в работе совещания на тему создания Общественного совета при президенте.

"На приглашение руководства страны обсудить идею создания Общественного совета откликнулись почти все политические партии и общественные организации. К сожалению, отказалась участвовать в работе совещания общественная организация "Аидгылара", накануне распространившая заявление с указанием причин своего отказа, которые, по меньшей мере, вызывают удивление", - говорится в распространенном комментарии.

Пресс-служба отмечает, что первой причиной своей неявки "Аидгылара" указала проведенную президентом 25 декабря 2020 года встречу "с представителями партий и организаций, поддержавших его на выборах". Это, по мнению авторов заявления, говорит о том, что "президент выбрал курс на дальнейшее разделение народа и эскалацию противостояния в обществе". В Администрации президента опровергают такое утверждение, в подтверждении чего приводят список чиновников, которые остались на своих должностях и продолжили работать при Бжания.

Что касается самой встречи, пресс-служба отметила, что президент имеет право встретиться как с группой политических организаций, так и персонально с политическими и общественными деятелями, и это вовсе не означает, что все остальные граждане, общественные организации, партии, в том числе и оппозиционные, отсекаются от решения важных государственных задач.

"Нам не понятно, каким образом встреча с представителями ряда политических организаций способствует эскалации в обществе, а тем более разделению народа", - говорится в заявлении пресс-службы.

Администрация Бжания не согласна и с обвинениями "Аидгылара" в том, что якобы президент Абхазии Аслан Бжания в бытность лидером оппозиции блокировал создание подобной консультативной площадки при экс-президенте Хаджимба.

Касаясь 33 вопросов ОО "Аидгылара" к президенту, которые были названы еще одной причиной отказа организации участвовать в работе совещания, пресс-служба президента сообщила, что ответы на них в ближайшее время будут опубликованы в СМИ.

Резюмируя свое заявление, пресс-служба президента приходит к выводу, что причины неучастия в совещании, названные ОО "Аидгылара", носят надуманный характер и демонстрируют нежелание общественной организации участвовать в конструктивном диалоге.

Пресс-служба главы государства отреагировала и на комментарий, который дал журналистам после заседания лидер партии ФНЕА Аслан Барциц, отметив, что "он был бы рад и счастлив, если такая встреча состоялась ровно год назад, это время упущенных возможностей".

"Лидер политической партии не в курсе, что все эти месяцы в стране, как и по всему миру, были введены ограничения, которые не позволяли проводить подобного рода встречи и совещания? Из-за пандемии были отменены мировые саммиты, заседания международных организаций и другие форумы. Мы приводим их в пример, чтобы обозначить серьезность существовавшей угрозы", - отметила пресс-служба Бжания и еще раз заверила в готовности президента Абхазии к диалогу со всеми политическими силами ради достижения стабильности в обществе и благополучия страны.