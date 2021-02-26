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"Черноморэнерго" отключило криптоферму мощностью 2,5 МВт

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (109)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210226/1031909874/Chernomorenergo-otklyuchilo-kriptofermu-moschnostyu-25-MVt.html

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года из-за проблем в энергоотрасли республики.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" отключило в Очамчырском районе крупную криптоферму в среду 24 февраля, сообщает РУП на своей странице в Facebook

Ферма была обнаружена сотрудниками ОБЭП МВД Абхазии на территории чайной фабрики в девятом микрорайоне города Очамчыра.

На момент обнаружения на криптоферме работало свыше 1900 аппаратов на общую мощность 2,5 мегаватт.

Отключение фермы от энергосети происходило в присутствии сотрудников ОБЭП МВД, Очамчырского РОВД и сотрудников центрального аппарата "Черноморэнерго".

Темы:
Майнинг в Абхазии (109)

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