"Черноморэнерго" отключило криптоферму мощностью 2,5 МВт

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года из-за проблем в энергоотрасли республики.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" отключило в Очамчырском районе крупную криптоферму в среду 24 февраля, сообщает РУП на своей странице в Facebook.

Ферма была обнаружена сотрудниками ОБЭП МВД Абхазии на территории чайной фабрики в девятом микрорайоне города Очамчыра.

На момент обнаружения на криптоферме работало свыше 1900 аппаратов на общую мощность 2,5 мегаватт.

Отключение фермы от энергосети происходило в присутствии сотрудников ОБЭП МВД, Очамчырского РОВД и сотрудников центрального аппарата "Черноморэнерго".