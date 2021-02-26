"Черноморэнерго" отключило криптоферму мощностью 2,5 МВт

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" отключило в Очамчырском районе крупную криптоферму в среду 24 февраля, сообщает РУП на своей странице в Facebook.
Ферма была обнаружена сотрудниками ОБЭП МВД Абхазии на территории чайной фабрики в девятом микрорайоне города Очамчыра.
На момент обнаружения на криптоферме работало свыше 1900 аппаратов на общую мощность 2,5 мегаватт.
Отключение фермы от энергосети происходило в присутствии сотрудников ОБЭП МВД, Очамчырского РОВД и сотрудников центрального аппарата "Черноморэнерго".