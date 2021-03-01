Открыто онлайн-голосование на лучший памятник Сергею Багапш в Сухуме

Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года. Прием заявок завершился 10 декабря 2020 года.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Онлайн-голосование на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапш в Сухуме открыто на сайте Министерства культуры Абхазии.

Голосование продлится до 10:00 3 марта. В среду Государственная монументальная комиссия выберет лучший проект. В состав комиссии войдут 14 человек – это скульпторы и художники.

На лучший проект памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш в Сухуме и лучший памятник в городе Очамчыра представлены десять работ, девять из них подготовлены к конкурсу на благоустройство площади в столице и одна работа – на проект памятника в Очамчыре.

24 февраля в Центральном выставочном зале открылась экспозиция всех представленных на конкурс проектов.

Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года. Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.

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