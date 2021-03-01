Директор асфальтзавода, на котором незаконно работала майнинг-ферма, будет уволен

Распоряжением Кабинета министров запрещено размещение и хранение на территории государственных учреждений и предприятий оборудования для добычи криптовалют.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган потребовала от главы "Абхазавтодора" Анатолия Аршба в течение часа уволить руководителя подведомственного ему гулрыпшского асфальтзавода Валерьяна Абухба. Об этом она заявила на совещании в Министерстве экономики.

26 февраля в ходе инспекционной поездки президента Абхазии Аслана Бжания в Очамчырский район на территории гулрыпшского асфальтзавода была выявлена майнинговая ферма с более чем 200 аппаратами. Ферма была демонтирована в тот же день.

Озган также объявила выговор Анатолию Аршба и сотрудникам Министерства экономики, ответственным за мониторинг майнинговой деятельности на территории госучреждений, подведомственных Минэку, - заместителю министра экономики Теймуразу Миквабия, руководителю управления координации деятельности госпредприятий Гураму Корсантия и руководителю отдела лицензирования Изету Хибба.

Анатолий Аршба в свою очередь отметил, что официально получил ответ от подведомственных организации предприятий, что на их территории не происходит добыча криптовалюты, о чем в письменном виде и было сообщено Министерству экономики.

Также Аршба заявил, что на гулрыпшском асфальтзаводе до распоряжения о запрете майнинга на территории госучреждений действительно велась добыча криптовалюты, но после указа руководство предприятия уверило его, что незаконная деятельность прекращена.

30 декабря премьер-министр Абхазии издал распоряжение "О запрете размещения и хранения на территории и объектах центральных и местных органов государственного управления, республиканских и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют", а 13 января было выпущено дополнительное распоряжение "О дополнительных мерах по недопущению потребления электроэнергии для осуществления деятельности по добыче криптовалют".

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