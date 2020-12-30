Кабмин Абхазии запретил размещение оборудования для майнинга на гособъектах

Постановлением Кабмина от 8 декабря в Абхазии была запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещено размещение и хранение на территориях и объектах центральных и местных органов государственного управления, республиканских и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Исключение составляет только оборудование, размещенное под ответственное хранение Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

Государственным органам и государственным организациям поручено:

расторгнуть договоры аренды помещений и площадей, применяемых для целей размещения и хранения оборудования для добычи криптовалют;

обеспечить незамедлительное освобождение закрепленных за ними территорий и объектов от оборудования, предназначенного для добычи криптовалют;

в течение 15 календарных дней с даты подписания настоящего Распоряжения предоставить в Министерство экономики Республики Абхазия информацию об исполнении настоящего пункта.

Руководители госорганов и организаций будут нести персональную ответственность за нарушение распоряжения.

МВД при содействии РУП "Черноморэнерго", Минэка и СГБ будут изымать оборудование, предназначенное для добычи криптовалют, и (или) трансформаторы и помещать под ответственное хранение до истечения срока действия запрета на осуществление деятельности по добыче криптовалют.

25 декабря РУП "Черноморэнерго" распорядилось об отключении всех криптоферм на территории Абхазии.

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют до 1 июня.

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также ввоз оборудования для майнинга на тот же период.

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