15:17 30 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.68
Поиск

Кабмин Абхазии запретил размещение оборудования для майнинга на гособъектах

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Майнинг в Абхазии (66)
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/17/1031509356.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201230/1031548928/Kabmin-Abkhazii-zapretil-razmeschenie-oborudovaniya-dlya-mayninga-na-gosobektakh.html

Постановлением Кабмина от 8 декабря в Абхазии была запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещено размещение и хранение на территориях и объектах центральных и местных органов государственного управления, республиканских и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Исключение составляет только оборудование, размещенное под ответственное хранение Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

Государственным органам и государственным организациям поручено:

  • расторгнуть договоры аренды помещений и площадей, применяемых для целей размещения и хранения оборудования для добычи криптовалют;
  • обеспечить незамедлительное освобождение закрепленных за ними территорий и объектов от оборудования, предназначенного для добычи криптовалют;
  • в течение 15 календарных дней с даты подписания настоящего Распоряжения предоставить в Министерство экономики Республики Абхазия информацию об исполнении настоящего пункта.

Руководители госорганов и организаций будут нести персональную ответственность за нарушение распоряжения.

МВД при содействии РУП "Черноморэнерго", Минэка и СГБ будут изымать оборудование, предназначенное для добычи криптовалют, и (или) трансформаторы и помещать под ответственное хранение до истечения срока действия запрета на осуществление деятельности по добыче криптовалют.

25 декабря РУП "Черноморэнерго" распорядилось об отключении всех криптоферм на территории Абхазии.

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют до 1 июня.

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также ввоз оборудования для майнинга на тот же период.

Читайте также:

Темы:
Майнинг в Абхазии (66)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Настроение праздника: как украсили столицу Абхазии к Новому году
Подлость НАТО, коронавирус и перевооружение: в Российской армии подвели итоги 2020 года
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться