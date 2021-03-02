"Аруаа" потребовала отказаться от многоуровневых переговоров с Грузией

Во вторник, 2 марта, около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Отказаться от многоуровневых переговоров с Грузией, заложенных в президентской концепции внешней политики Абхазии, потребовали представители оппозиционной партии "Аруаа" у стен Парламента во вторник, 2 марта.

"Эти люди (грузины - прим.) считают нас врагами. Если бы не российские пограничники, они на нас напали бы уже сегодня. То, что произошло в Южной Осетии – такое же устроили бы у нас. В концепции президента, которую у нас приняли, написано о многоуровневых переговорах. О каких многоуровневых переговорах можно говорить, если они не считают нас государством?" - сказал член организации "Аруаа" Темур Надарая у стен Парламента.

Надарая также затронул вопрос торговых отношений с Грузией. Он заявил, что пока не будут решены политические вопросы с соседним государством, никакой торговли быть не должно.

"Мы хотим две вещи – услышать мнение депутатов о видео, которое вчера огорчило всю Абхазию, и во-вторых, мы хотим, чтобы Парламент принял закон о запрете официальных и неофициальных торговых отношений, пока не будут решены политические вопросы", - отметил Надарая.

Он добавил, что продолжение торговли с Грузией в любом ее проявлении будет считаться предательством интересов родины.

Около 200 человек, собравшихся сегодня на площади Свободы в Сухуме, направились к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы обсудить с депутатами визит экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию. Четыре человека от собравшихся зашли к депутатам, чтобы услышать их позицию по поводу действий экс-советника. После разговора с депутатами делегаты планируют отправиться на встречу с президентом.

Ранее представители оппозиционных партий заявляли, что потребуют от правительства отставки советника президента Бенура Квирая. Как сообщила Администрация президента, Квирая сложил с себя полномочия советника президента 19 февраля.

Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия" был подписан президентом Асланом Бжания 7 декабря. В соответствии с Конституцией Абхазии глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики.

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