Адгур Ардзинба дал оценку прошедшему митингу у здания Парламента Абхазии

Во вторник, 2 марта, около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-помощника президента Бенура Квирая в Грузию.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил, что собрание людей у здания Парламента нельзя назвать митингом оппозиции, так как оппозиционные партии не созывали людей. По его словам, на площади собрались небезразличные люди.

Ардзинба считает, что внутри Абхазии есть течения, которые видят развитие Абхазии только в рамках своих экономических интересов.

Он заострил внимание на том, что от лидера государства все еще не было реакции на действия его бывшего помощника.

"Пусть глава государств четко скажет свое мнение по этому вопросу. Зачем нам президент, если мы его видим только по фотографиям, где он едет закрывать майнинговые фермы и награждает кого-то. Мы хотим понимать, куда нас ведут. Если ситуации пойдет так же, то она может выйти из-под контроля. Мы этого не хотим. Мы хотим спокойно, мирно жить. Не нужно искусственно нагнетать обстановку", - сказал лидера АНД.

Также Адгур Ардзинба заявил о том, что уже давно знал, что Квирая придерживается подобных взглядов, и не понимает, почему глава государства наделил его такой должностью.

Во вторник, 2 марта, на площади Свободы в Сухуме республиканская общественная организация "Аруаа" призвала собраться всех, кто возмущен поездкой абхазского чиновника в Грузию. Собралось около 200 человек, которые направились к Парламенту, чтобы переговорить с депутатами для оценки действий экс-помощника президента.

В связи с этими событиями Администрация президента Абхазии сообщила о том, что Бенур Квирая сложил с себя полномочия помощника президента 19 февраля.

Читайте также: