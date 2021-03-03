Пятнадцать организаций Абхазии вошли в общественный штаб поддержки Путина

Общественный штаб призван объединить сторонников президента Владимира Путина и планирует проведение мероприятий, направленных на консолидацию неравнодушных граждан, заинтересованных в укреплении и развитии союзнического и стратегического партнерства России и Абхазии.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В Общественный штаб поддержки президента России Владимира Путина за месяц вошли 15 организаций Абхазии, сообщает Русская община Абхазии.

Общественный штаб заработал в офисе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской общины Абхазии 1 февраля 2021 года, был создан по инициативе этих и нескольких других общественных организаций.

Инициативу создания Общественного штаба в поддержку президента России поддержали авторитетные лидеры организаций и граждане республики, отмечают в Русской общине.

Так, к штабу присоединились армянская и греческая общины Абхазии, также создание штаба поддержали председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, народный артист Абхазии Сергей Габния, председатель Научно-культурного центра Юрия Воронова Светлана Воронова, председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана Даур Цулукия и другие.

В среду 3 марта к штабу присоединился Фонд Союза ветеранов батальона "Горец". Председатель фонда Вианор Ашба отметил, что президент России Владимир Путин всегда оказывает народу Абхазии братскую социально-экономическую поддержку и создает с республикой общее пространство обороны и безопасности.

Общественный штаб призван объединить всех сторонников президента России Владимира Путина в Абхазии и планирует проведение различных мероприятий, направленных на консолидацию неравнодушных граждан РФ и российских соотечественников, проживающих в республике, а также юридических лиц, которые поддерживают стратегический курс президента России и заинтересованных в укреплении и развитии союзнического и стратегического партнерства России и Абхазии и российско-абхазской дружбы.