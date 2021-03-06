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Облет территории не выявил повреждения на линии "Кавкасиони"

© Foto / Facebook / РУП "Черноморэнерго"
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (361)
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Sputnik Абхазия
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Решение об облете территории было принято из-за того, что местность, по которой проходит воздушная линия, труднодоступна.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Энергетики не выявили повреждения в ходе визуального осмотра абхазского участка воздушной линии "Кавкасиони", сообщает "Черноморэнерго". 

© Sputnik / Бадрак Авидзба
"Черноморэнерго" с воздуха будет искать место аварии на линии "Кавкасиони"

Утром в субботу специалисты "Черноморэнерго" и руководство компании совершили инспекционный облет участка ВЛ-500 "Кавкасиони", проходящего по территории Абхазии, так как ремонтные работы, проводимые на линии на территории России, результатов не принесли.

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря 2020 года, и "Кавкасони" – одна из трех линий, по которым осуществляется этот переток. Вторые сутки специалисты не могут найти место аварии.

"Черноморэнерго" напоминает, что до ввода в строй воздушной линии в электросетях республики будут сохраняться временные ограничения.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (361)

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