Облет территории не выявил повреждения на линии "Кавкасиони"

Решение об облете территории было принято из-за того, что местность, по которой проходит воздушная линия, труднодоступна.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Энергетики не выявили повреждения в ходе визуального осмотра абхазского участка воздушной линии "Кавкасиони", сообщает "Черноморэнерго".

Утром в субботу специалисты "Черноморэнерго" и руководство компании совершили инспекционный облет участка ВЛ-500 "Кавкасиони", проходящего по территории Абхазии, так как ремонтные работы, проводимые на линии на территории России, результатов не принесли.

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря 2020 года, и "Кавкасони" – одна из трех линий, по которым осуществляется этот переток. Вторые сутки специалисты не могут найти место аварии.

"Черноморэнерго" напоминает, что до ввода в строй воздушной линии в электросетях республики будут сохраняться временные ограничения.