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В СГБ Абхазии рассказали о допуске медиков к Ахре Авидзба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (21)
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Sputnik Абхазия
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Сухумский городской суд 7 марта избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба в виде заключения под стражу на один месяц.

СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Руководство СГБ Абхазии пригласило к Ахре Авидзба медиков для проведения обследования, рассказал Sputnik председатель СГБ Роберт Киут.

Авидзба после задержания 4 марта объявил сухую голодовку. Его супруга Юлия днем в понедельник заявляла, что на момент к 13:30 к нему медиков не допускали. Она также сообщила, что суду была представлена справка о том, что в 2015 году у Авидзба было тяжелое ранение и контузия, ему жизненно необходимо ставить капельницы. При этом, по словам Юлии, все необходимые для лечения супруга лекарства куплены, и семья готова в любой момент их передать медикам в присутствии адвоката.  

Глава СГБ опроверг информацию о недопуске медиков к Авидзба.

"Вчера адвокату (Ахры Авидзба - прим.) разрешили привести медиков, но она никого не привела. Я вызвал своих медиков, и они уже проводят обследование. Никаких ограничений у него по условиям содержания нет", - сообщил Роберт Киут к 14:00 в понедельник.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Суд и мера пресечения: как завершился третий день удержания Ахры Авидзба в СГБ

Позже один из представителей родственников задержанного Батал Авидзба также подтвердил, что медики провели обследование Ахры Авидзба.

Командир бригады "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, в результате которого было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Также при проведении спецмероприятий в доме, где проживает Авидзба, были задержаны пятеро его охранников.

Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Галеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц.

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Задержание Ахры Авидзба (21)

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