Посольство России назвало задержание Ахры Авидзба внутренним делом Абхазии

СГБ Абхазии заявила, что Ахра Авидзба и пять его охранников, иностранные граждане, планировали участвовать в попытке госпереворота.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Посольство России назвало задержание Ахры Авидзба исключительно внутренним делом Абхазии, относящимся к компетенции правоохранительных и судебных органов республики. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.

"Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве", - говорится в сообщении дипведомства.

Командир бригады "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта.

В доме, в котором проживает Авидзба, в пятницу 4 марта сотрудниками СГБ и МВД были изъято оружие и боеприпасы к нему. По данному факту возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц. Владимир Щербаков, также являющийся охранником Авидзба и задержанный по административному правонарушению, останется под стражей до 9 марта.

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