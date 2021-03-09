МВД Абхазии за неделю отключило около 230 аппаратов для добычи криптовалют

Министерство внутренних дел проводит ежедневный мониторинг, выявляя объекты по добыче криптовалют, а также осуществляет контроль за ранее отключенными от энергосети майнинг-фермами.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, представители "Черноморэнерго" и комиссий при районных администрациях выявили за прошедшую неделю порядка 230 действующих аппаратов для добычи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что от электросети отключено восемь объектов, предназначенных для майнинга криптовалют.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на шести ранее выявленных объектах владельцы самостоятельно демонтировали оборудование. Всего в рамках рейдовых мероприятий исследовано 186 объектов предприятий и частных владений, на которых не обнаружены нарушения.

При этом в ходе проверок демонтировано два трансформатора на ранее опечатанных объектах, которые продолжили осуществлять незаконную деятельность по добыче криптовалют. Трансформаторы после демонтажа были направлены на ответственное хранение в "Черноморэнерго".

В Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществление деятельности по добычи криптовалют.

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