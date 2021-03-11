Съезд "Аруаа" принял резолюцию о добровольной отставке президента Абхазии

СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Съезд общественной ветеранской организации "Аруаа" принял резолюцию, согласно которой президенту Абхазии Аслану Бжания предложено добровольно уйти со своего поста за провальную работу в должности главы государства.
Съезд ветеранской организации "Аруаа" по общественно-политической ситуации, сложившейся в стране, прошел в Сухуме 11 марта.
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