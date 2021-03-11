Съезд "Аруаа" принял резолюцию о добровольной отставке президента Абхазии

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Еще тринадцать человек с коронавирусом выявлены в Абхазии за сутки Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13024. Выздоровели 12440 человек, скончались 203. 55

Съезд "Аруаа" и кордоны у правительства: один день политической жизни Абхазии Одиннадцатого марта в Сухуме состоялся девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа". О том, какие вопросы поднимали на собрании и какие меры безопасности приняли у здания Администрации президента, читайте в материале Sputnik Абхазия. 532