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Ограничения в подаче электричества ввели в Сухуме из-за перегрузок

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (365)
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Отключения электричества затронули всю центральную часть Сухума, Новый район и массив Гумиста.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничения в подаче электричества ввели в Сухуме из-за перегрузок, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия. 

“Из-за перегрузок на главном трансформаторе "Сухум 1" и "Сухум 2" ввели ограничения. Отключения коснулись и района Республиканской больницы, и Ботанического сада, и Новый район, и район рынка, и массив”, - пояснил Багателия и добавил, что ограничения - вынужденная мера, чтобы спасти трансформатор от пожара.

Багателия отметил, что потребители, питающиеся от подстанции "Синоп", пока не попадают под ограничения, потому что там нагрузки не превышают норму.

График отключений не уточняется. Ограничения будут действовать до тех пор, пока нагрузки не снизятся. 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (365)

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