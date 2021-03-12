СУХУМ, 12 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ограничения в подаче электричества ввели в Сухуме из-за перегрузок, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия.

“Из-за перегрузок на главном трансформаторе "Сухум 1" и "Сухум 2" ввели ограничения. Отключения коснулись и района Республиканской больницы, и Ботанического сада, и Новый район, и район рынка, и массив”, - пояснил Багателия и добавил, что ограничения - вынужденная мера, чтобы спасти трансформатор от пожара.

Багателия отметил, что потребители, питающиеся от подстанции "Синоп", пока не попадают под ограничения, потому что там нагрузки не превышают норму.

График отключений не уточняется. Ограничения будут действовать до тех пор, пока нагрузки не снизятся.

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