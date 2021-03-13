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Абхазские абитуриенты смогут выбрать новые специальности в российских вузах

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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План приема на обучение в российских вузах по квотам на 2021/22 учебный год опубликован на сайте представительства Россотрудничества. Регистрация претендентов на обучение в российских вузах будет проходить до 15 марта.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. В этом году есть специальности для поступления в Российские вузы, которых не было в прошлом и позапрошлом году, сказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Появились такие специальности, как:

  • "Архитектура, техника и технология строительства",
  • "Продукты питания из растительного сырья и виноделие",
  • "Экономика и управление",
  • "Специальное дефектологическое образование",
  • "Филология и русская литература"
  • "Пожарная безопасность",
  • "Техносферная безопасность".

В этом году выделено семь квот на творческие специальности. Взлет интереса к творческой отрасли Вадим Чеха, в частности, связывает с возрастанием театральной культуры в стране на примере Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера. 

Однако одно из самых популярных направлений в образовании для абхазских абитуриентов остается медицина, на поступление в российские вузы предусмотрено пять мест на бакалавириат и два на ординатуру.

"Одной из особенностей отборочной кампании в этом году является жесткое следование срокам регистрации. В этом году более жесткая система регистрации, что обусловлено предполагаемой системой прохождения отборочных испытаний, которая, как и в прошлом году, будет проходить в формате онлайн тестирования с использованием дистанционных образовательных технологий", - отметил он.

Одной из важных особенностей нынешней отборочной кампании является перевод всех систем коммуникаций в режим онлайн, что очень важно, потому что сегодня онлайн обучение в тренде, сказал Чеха.

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Ребятам из Абхазии, которые поступят в российские вузы, придется столкнуться с дистанционным образованием в той или иной форме, они будут к этому подготовлены за счет участия в нашем отборе. Пока у нас нет конкретной информации по спросу на специальности, поскольку еще не до конца прошел срок отбора, информация будет после 15 марта", - подчеркнул он.

Перечень специальностей устанавливается не представительством Россотрудничества, не рабочей российско-абхазской группой, а тремя российскими ведомствами в отношении всех стран - МИДом России, Россотрудничеством - центральном аппаратом, и Министерством науки и высшего образования.

"Отборочные испытания у нас, это только первый этап, на втором этапе Министерство науки и высшего образования будет распределять абитуриентов по конкретным вузам, и там тоже будут соответствующие действия", - добавил Вадим Чеха.

В этом году для поступления в российские высшие учебные заведения для Абхазии выделено 52 квоты, в прошлом году было 50.

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