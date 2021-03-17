Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в Пицундской больнице открылся в конце декабря 2020 года.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В Пицундском дневном стационаре уже месяц нет пациентов с COVID-19, которые там проходили лечение, рассказала корреспонденту Sputnik фельдшер, дефектолог-логопед Мадина Шамба.

"Последний пациент с коронавирусной инфекцией прошел процедуры 15 февраля. Стационар сейчас законсервирован, но мы готовы в любой момент открыться. В целом по городу наблюдается спад заболеваемости, что не может не радовать", - отметила она.

Шамба добавила, что со дня открытия стационара в конце декабря 2020 года по 15 февраля текущего года медики приняли около 80 пациентов, которые проходили лечение по десять дней.

Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести заболевания открылся в Пицундской больнице 28 декабря. В нем подготовлено 12 коек с возможностью расширения до 20 коек. Пациенты, которые проходили процедуры в дневном стационаре, обращались в медучреждение со своим препаратами.

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