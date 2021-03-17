19:44 17 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.10
  • EUR86.97
Поиск

В Пицундском дневном стационаре уже месяц нет пациентов с COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (156)
18040
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/11/1032035887.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210317/1032033298/V-Pitsundskom-dnevnom-statsionare-uzhe-mesyats-net-patsientov-s-COVID-19-.html

Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в Пицундской больнице открылся в конце декабря 2020 года.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В Пицундском дневном стационаре уже месяц нет пациентов с COVID-19, которые там проходили лечение, рассказала корреспонденту Sputnik фельдшер, дефектолог-логопед Мадина Шамба.

"Последний пациент с коронавирусной инфекцией прошел процедуры 15 февраля. Стационар сейчас законсервирован, но мы готовы в любой момент открыться. В целом по городу наблюдается спад заболеваемости, что не может не радовать", - отметила она.

Шамба добавила, что со дня открытия стационара в конце декабря 2020 года по 15 февраля текущего года медики приняли около 80 пациентов, которые проходили лечение по десять дней.

Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести заболевания открылся в Пицундской больнице 28 декабря. В нем подготовлено 12 коек с возможностью расширения до 20 коек. Пациенты, которые проходили процедуры в дневном стационаре, обращались в медучреждение со своим препаратами.

Читайте также:

 

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (156)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
Укладка труб "Северный поток-2" в Балтийском море
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться