Более 10 тысяч майнинг-аппаратов было вывезено из Абхазии в Россию с февраля

Согласно распоряжению Кабмина, в Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Из Абхазии в Россию вывезено более 10 тысяч аппаратов по добыче криптовалют, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Государственного таможенного комитета республики Отар Хеция.

По его словам, для перевоза оборудования нужно оформить таможенную декларацию, написать заявление на имя начальника таможенного поста, иметь счет-фактуру. Также необходимо оплатить таможенный сбор, который составляет 0,1 процента от таможенной стоимости товара.

В Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Депутаты Парламента Абхазии в первом чтении проголосовали за законодательные акты, призванные регулировать отношения в области майнинга. Однако 12 марта заседание Парламента, на котором должны были рассмотреть эти законодательные акты во втором чтении, прервалось из-за возникших споров.

Согласно поправкам, незаконное потребление электричества для добычи криптовалюты влечет административный штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц в размере 40 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного оборудования, для должностных лиц – 3000 МРОТ, который составляет сегодня 60 рублей.

Если гражданин или юрлицо нарушило закон повторно в течение одного года, незаконно потребляя электроэгнергию для добычи криптовалют, то штраф повышается до 50 МРОТ, к тому же конфискуется оборудование. Для должностных лиц при повторном нарушении штраф составит 5000 МРОТ.

Поправками предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Если гражданин или предприниматель незаконно потребляет электроэнергию с использованием оборудования по добыче криптовалют выше 300 киловатт, то он наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет с конфискацией имущества.

Спорный майнинг: почему прервалось заседание Парламента Абхазии

Такое же нарушение для должностных лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного до двух лет "или без такового".

Читайте также: