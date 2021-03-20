По старой памяти: гребцы из Петербурга будут тренироваться на реке Бзыбь

Команда по гребному слалому из Санкт-Петербурга проведет в Абхазии семь тренировочных дней до 30 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Спортсмены по гребному слалому оттачивают свои навыки на реке Бзыбь в Гагрском районе, рассказала тренер школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Олимпийского чемпиона Юрия Чукалова Наталия Рогова.

"Моя коллега мастер спорта по гребному слалому Надежда Костылева была в Абхазии в 1998 году и тренировалась на этой реке. Она вспомнила, что здесь очень хорошие, интересные реки, и мы решили поехать в Абхазию и подготовиться к сезону, российским соревнованиям и, если получится, отобраться в сборную страны. Нам все идут навстречу, хотят помочь, все очень гостеприимные и добродушные", - поделилась Рогова.

Гребной слалом — дисциплина гребли на байдарках и каноэ, в рамках которой спортсмены преодолевают на скорость определенную дистанцию.

Команда состоит из 12 спортсменов в возрасте от восьми до 22 лет, которых сопровождает два тренера и один воспитатель. Все гребцы входят в состав сборной Санкт-Петербурга по гребному слалому.

По словам Роговой, первая тренировка состоялась в пятницу 19 марта на участке реки Бзыбь вблизи моря, там где вода спокойная. Вторую тренировку они провели на участке с более бурным потоком.

"Мы остались очень довольны. Река профессионального уровня для подготовки. В Европе много каналов, где мы соревнуемся, похожих на эту реку. Если мы здесь пройдем подготовку, думаю, спортсмены наберутся много опыта и станут еще сильнее, будут лучше выступать в дальнейшем", - отметила она.

Российский тренер добавила, что следующим этапом тренировок станет спуск по воде на участке, где соединяются реки Бзыбь и Гега. Для этого им нужно получить разрешение от Министерства туризма Абхазии.

© Foto / Надежда Костылева Спортсмены по гребному слалому проводят тренировки на реке Бзыбь

Девятикратная чемпионка России по гребному слалому Надежда Костылева последний раз была в Абхазии два года назад на отдыхе, но одни из своих первых шагов в этом спорте она сделала в водах реки Бзыбь в 1988 году.

"Река с тех пор не изменилась. Прекрасная природа. Вода холодная, но у нас спецэкипировка, мерзнут только кисти. Я рада, что снова вернулась в Абхазию и все очень удачно складывается. Много наших тренеров испугалось трудностей, и поехали в Краснодарский край, но мы не побоялись, и я знала, что у нас все получится", - сказала спортсменка.

Костылева также добавила, что для более комфортных условий подготовки пока в Абхазии не хватает инфраструктуры вблизи мест, где проходят тренировки – нет общепита, гостиниц, спортсменам приходится каждый день ездить издалека. Проживают гребцы вместе с тренерами в Пицунде. Для того чтобы добраться до Бзыбского ущелья, они нанимают автобус.

Несмотря на эти неудобства, по словам Костылевой, юным спортсменам в Абхазии нравится.

За безопасностью спортсменов следят сотрудники пожарно-спасательной части МЧС Абхазии по городу Гагра.

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