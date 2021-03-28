Улов хамсы в Абхазии оказался в четыре раза меньше запланированного

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Всего 10 тысяч 433 тонны хамсы поймано в период проведения хамсовой путины в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik начальник рыбного отдела Министерства сельского хозяйства Абхазии Давид Гадлия.

Гадлия отметил, что в бюджет за добычу водных биологических ресурсов уже поступило 12,5 миллиона рублей, еще ожидается поступление около 6,5 миллионов рублей.

"Квоту в 42 тысячи мы распределили на восемь заводов, где перерабатывают хамсу, делают рыбную муку и рыбий жир, это очень низкие показатели в связи с тем, что хамсы мало в этом году у берегов Абхазии", - добавил он.

Поступления в бюджет страны планировались порядка 72 миллионов рублей, однако рыбные предприятия в этом году ничего не смогут заработать.

"С самого начала была тенденция к тому, что квота не будет выбрана, но надеялись, что рыба подойдет, что промысловая обстановка поменяется, но не поменялась, все зависит от природы, повлиять на нее мы, к сожалению, не можем", - подчеркнул специалист.

Выловом рыбы занимаются турецкие суда, которые фрахтуются предприятиями республики, на каждый завод было по два рыболовецких корабля.

"Контрольные функции за ведением лова выполняет Государственный комитет по экологии, у них есть штаб путины, они контролируют, и количество выловленной рыбы и как осуществляется лов", - сказал Гадлия.

Хамсовая путина в Абхазии началась 18 декабря 2020 года и завершится 31 марта 2021 года.

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