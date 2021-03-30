Абхазия отклонила предложение Грузии о помощи в вакцинации

Договоренность об обеспечении Абхазии российским препаратом для профилактики коронавируса была достигнута в сентябре 2020 года, сейчас по вопросу поставки вакцины в республику ведутся переговоры с российской стороной.

СУХУМ,30 мар - Sputnik. Очередной пиар-акцией грузинских властей назвали в Администрации Бжания заявление министра здравоохранения Грузии о готовности вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Южной Осетии.

"Мы не нуждаемся в помощи Грузии и ее властей. В вопросе вакцинации населения нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер - Российская Федерация. Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учеными", - заявили в Администрации президента Абхазии, добавив, что эффективность российской вакцины уже доказана на практике.

Что касается предложения грузинской стороны, то Сухум даже не намерен его рассматривать, отметили в Администрации президента Абхазии.

"Мы не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах", - говорится в заявлении.

О том, что Грузия готова вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Южной Осетии, сообщила на брифинге во вторник 30 марта глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе. Вакцинация от коронавируса в Грузии проходит двумя препаратами - AstraZeneca и Pfizer.

Читайте также: