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Несколько районов Абхазии 1 апреля временно останутся без света

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (377)
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В связи с ремонтными работами на нескольких подстанциях планируются поэтапные отключения электроснабжения.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Сразу несколько районов Абхазии на время будут обесточены в четверг 1 апреля из-за проведения профилактических работ, сообщает "Черноморэнерго".

Так, с 05:30 до 07:30 электричество будет отключено в связи с заменой битых изоляторов на воздушной линии "Бзыбь". Без электроснабжения останутся Гудаутский район, город Сухум, Сухумский район и часть Гулрыпшского района, питающегося от подстанции "Сухум-220" и подстанции "Цабал", часть Гагрского района, питающегося от подстанции "Пицунда" и подстанции "Алахадзы".

С 10:00 до 11:00 без электроснабжения останутся потребители подстанции "Гудаута-110" в связи с работами по монтажу трансформатора.

Также в связи ремонтно-профилактическими работами без подачи электричества останутся потребители подстанции "Дурипш" 11:00 до 12:00, и "Мцара" с  11:00 до 15:00.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (377)

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