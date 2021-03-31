Приняты изменения в закон "О выборах депутатов Парламента Абхазии"

Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. Депутатом Парламента может быть избран гражданин республики, достигший 25-летнего возраста.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии в первом чтении приняли изменения в закон "О выборах депутатов Парламента Абхазии" на заседании 31 марта.

Согласно изменениям депутатом Парламента может быть гражданин, владеющий государственным языком, с наличием высшего образования и имеющий стаж работы не менее пяти лет.

В последний раз изменения в закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия" депутаты принимали в 2016 году. Тогда изменения предусматривали участие политических партий в выборах.

Принятые тогда поправки в частности ограничили право избираться в депутаты Народного Собрания гражданам, которые ко дню голосования имеют непогашенную судимость, больны алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и психическими расстройствами.

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