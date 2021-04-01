Крупные партии наркотического вещества изьяты в Абхазии

В ходе реализации разрабатываемой оперативной информации была пресечена преступная деятельность лиц, осуществляющих вывоз на территорию России из Абхазии наркотического вещества каннабис.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со специальным отрядом быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии проведена спецоперация, в результате которой изъяты партии наркотического вещества в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Задержаны двое граждан. По данным следствия, автомобиль "Лада Нива" под управлением жителя адлерского района Рамзика Кещяна, 1973 года рождения, был остановлен после переезда зоны таможенного контроля на КПП "Псоу". В арках колес транспортного средства были обнаружены шесть свертков, упакованные в клейкую ленту с серо-зеленым веществом растительного происхождения, со специфическим запахом.

Еще один сверток, упакованный таким же способом, сотрудники нашли в салоне автомобиля. Общая масса сухого наркотического средства каннабис, изъятого в ходе обследования, согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД составила более трех с половиной килограммов. Рамзик Кещян заключен под стражу.

В селе Эшера Сухумского района сотрудниками правоохранительных органов по адресу временного проживания задержан Дмитрий Культуриди, 1970 года рождения, житель Туапсинского района Краснодарского края. При личном досмотре ручной клади у него было обнаружено вещество растительного происхождения, упакованное в три обмотанных скотчем свертка, а также находилось россыпью в двух полиэтиленовых пакетах черного цвета. Экспертиза установила принадлежность данного вещества к наркотическому средству каннабис, вес составил два с половиной килограмма.

По факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта наркотического вещества в особо крупном размере в отношении Культуриди Дмитрия возбуждено уголовное дело.

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