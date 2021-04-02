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Таможенный комитет Абхазии: план за первый квартал перевыполнен

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сумма начислений таможенных платежей в бюджет Абхазии за первый квартал 2021 года превысила плановые показатели.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. По итогам первого квартала 2021 года таможенные органы Абхазии перечислили в бюджет республики более 498 миллионов рублей, что на 104,2 миллиона рублей больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Отчет по объему начислений таможенных платежей размещен на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.

Январь

По итогам за январь 2021 года сумма начислений таможенных платежей по состоянию на 31 января составила 111,8 миллиона рублей, план за январь 2021 года выполнен на 109%. В сравнении с январем прошлого года в январе текущего года начислено на 14 миллионов рублей больше.

Февраль

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По результатам внешнеторговой деятельности за февраль текущего года объем начислений таможенных платежей составил 196,3 миллиона рублей, что на 61 миллион рублей больше показателей за февраль 2020 года. При плане на февраль в размере 161,1 миллиона рублей, сумма начислений превысила плановые показатели на 35,2 миллиона рублей, план выполнен на 122%.

Март

По итогам внешнеторговой деятельности Республики Абхазия в марте объем начисления таможенных платежей составил 190 миллионов рублей, что на 55 миллионов рублей больше показателей за март 2020 года. Плановый показатель по таможенным платежам на март в размере 178,5 миллиона рублей выполнен на 106%.

Таким образом, план за первый квартал, составляющий 441,8 миллиона рублей, по объему начисления таможенных платежей за первый квартал 2021 года выполнен на 113% и составил 498,1 миллиона рублей.

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