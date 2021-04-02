Российские разведчики прошли спецподготовку в горах Абхазии

Учебный комплекс разведчиков, созданный на основе опыта современных вооруженных конфликтов, представляет маршрут протяженностью более 1000 метров и содержит 23 препятствия.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в условиях горно-лесистой и прибрежной местности прошли подготовку на специальной "Полосе разведчика". Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На полигоне Цабал оборудован усовершенствованный учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в сложных погодных и эмоционально напряженных условиях.

Учебный комплекс разведчиков представлен на маршруте протяженностью более километра по пересеченной горной и прибрежной местности и состоит из 23 участков-сооружений и препятствий.

В зимнем периоде обучения полоса была значительно усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия с использованием подрывных имитационных и пиротехнических средств, сигнальных ракетниц, дымовых шашек и водных преград. Новые эффекты позволили еще больше приблизить обстановку при выполнении учебных задач к условиям реального боя.

Наиболее сложными препятствиями считаются скалодром, воздушная и водная переправы, а также участок подземных коммуникаций протяженностью около 30 метров.

Кроме того, в ходе лагерного сбора разведчики сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", а также отработали свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника и организации засад.

Всего в лагерном сборе было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины "Дозор".

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