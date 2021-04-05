Три пожара за сутки произошли в Абхазии

В тушении пожаров были задействованы четыре пожарных расчета ПСЧ города Гудаута и два пожарных расчета ПСЧ Гулрыпшского района.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. На территории Абхазия за минувшие сутки зафиксированы и ликвидированы три пожара в частном секторе республики. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Так, поздно ночью 5 апреля в селе Бамбора Гудаутского района загорелся частный нежилой двухэтажный дом. Сигнал о пожаре поступил поздно ночью, в 03 часа 26 минут. К приезду пожарных крыша деревянного дома была полностью охвачена огнем.

Пламя тушили четыре пожарных расчета Пожарно-спасательной части города Гудаута. В результате происшествия строение выгорело частично. Пострадавших нет.

Накануне, 4 апреля, произошли еще два пожара. В частном двухэтажном доме в селе Приморское Гудаутского района произошло возгорание. Сигнал о пожаре поступил в МЧС Абхазии в 14 часов 41 минуту. Усилиями пожарных удалось локализовать возгорание, и огонь не распространился по другим помещениям. В результате выгорела одна комната. Огонь ликвидирован силами одного пожарного расчета. Пострадавших нет.

Также 4 апреля в селе Цкыбын Гулрыпшского района загорелся частный двухэтажный дом. Пожарным сообщили о происшествии в 14 часов 58 минут. Усилиями двух пожарных расчетов ПСЧ Гулрыпшского района дом удалось спасти от полного выгорания. В результате пожара сгорело только чердачное помещение. Пострадавших нет.

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