Экипажи ударных вертолетов поддержат с воздуха мотострелков ЮВО в Абхазии

В ходе контрольной проверки войск за зимний период будут отрабатываться вопросы применения межвидовых подразделений российской военной базы и Вооруженных сил Абхазии.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" направлены для авиационной поддержки мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе плановых тактических учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

Звенья вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа поразят условного противника на переднем крае театра военных действий. Под их прикрытием танкисты и мотострелки базы осуществят развертывание в боевые порядки и выполнят первоочередные учебно-боевые задачи.

Всего в контрольных учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 500 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Плановые учения планируется начать в середине апреля на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой местности и черноморского побережья Абхазии.

К контрольной проверке войск ЮВО привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

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