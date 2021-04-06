Школу в Гудаутском районе частично закрыли на карантин из-за COVID-19

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Бамборскую среднюю школу частично закрыли на карантин 5 апреля в связи с тем, что там заболели несколько учеников и педагогов, рассказала корреспонденту Sputnik исполняющая обязанности завотделом образования администрации Гудаутского района Светлана Айба.
"Заболели три учителя, и так получилось, что внуки одного из заболевших педагогов учатся в этой школе. Для того чтобы не дать распространиться вирусу, мы решили отправить на самоизоляцию учеников с 5 по 11 классы. Младшие классы, кроме двух, где учатся внуки заболевшего педагога, продолжают посещать школу. Такое предложение было вынесено СЭС и согласовано с Министерством просвещения и главой администрации района", - отметила Айба.
Всего в Бамборской школе учатся 650 детей. Айба уточнила, что ученики с 5 по 11 классы, отправленные на самоизоляцию, продолжают обучение дистанционно. Около 60 детей из сел, где все еще не проведен интернет, получают задания по телефону.
Открыть школу планируют 18 апреля, если тесты на коронавирус у заболевших учеников и педагогов будут отрицательными.
В целом эпидемиологическую ситуацию в школьных и дошкольных учреждениях Гудаутского района Светлана Айба назвала стабильной.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 5 апреля составляет 13542 человека. Зарегистрировано 215 летальных случаев. Выздоровели 13052 человека.
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