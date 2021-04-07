Трое жителей Абхазии погибли при попытке незаконного пересечения границы с Грузией

Тела погибших были обнаружены сегодня в Зугдидском районе Грузии.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Трое жителей Галского района погибли при попытке незаконного пересечения государственной границы с Грузией вброд через реку Ингур, сообщает Служба госбезопасности Абхазии.

Попытка была предпринята рано утром 6 апреля в районе села Таглан Галского района. Вследствие сильного паводка троих граждан унесло течением реки, и они погибли. В среду 7 апреля тела погибших были обнаружены на сопредельной с Абхазией стороне в Зугдидском районе.

По данным СГБ Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.

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