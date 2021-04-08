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Медики наблюдают рост заболеваемости COVID-19 в Абхазии за последние 10 дней

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1253)
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Совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством врио премьер-министра Абхазии Владимира Делба состоялось в четверг 8 апреля.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В республике за последние 10 дней наблюдается некатегоричный, но устойчивый рост заболеваемости, сказал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на совещании в Кабмине, посвященном текущей эпидемиологической обстановке в стране, сообщается на сайте Кабинета министров республики.

"Кроме того, по данным медиков, вирус у заболевших стал более патогенным (вирулентным), проявляется токсичность, бурно развивается клиническая симптоматика с осложнениями, процент тяжелых больных по отношению к выявляемому количеству возрос", - рассказал Тамаз Цахнакия.

На встрече также присутствовали главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, руководитель Аппарата Кабинета министров Давид Сангулия. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло на 24 за сутки

Участники встречи озвучили прогнозы по коронавирусу, обсудили вопросы регулирования существующих ограничительных мер, текущие вопросы организации медицинской помощи гражданам, вопросы подготовки системы здравоохранения к вакцинации населения от COVID-19.

Доклады представителей Минздрава заслушают на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое состоится завтра.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1253)

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