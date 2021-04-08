Медики наблюдают рост заболеваемости COVID-19 в Абхазии за последние 10 дней

Совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством врио премьер-министра Абхазии Владимира Делба состоялось в четверг 8 апреля.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В республике за последние 10 дней наблюдается некатегоричный, но устойчивый рост заболеваемости, сказал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на совещании в Кабмине, посвященном текущей эпидемиологической обстановке в стране, сообщается на сайте Кабинета министров республики.

"Кроме того, по данным медиков, вирус у заболевших стал более патогенным (вирулентным), проявляется токсичность, бурно развивается клиническая симптоматика с осложнениями, процент тяжелых больных по отношению к выявляемому количеству возрос", - рассказал Тамаз Цахнакия.

На встрече также присутствовали главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, руководитель Аппарата Кабинета министров Давид Сангулия.

Участники встречи озвучили прогнозы по коронавирусу, обсудили вопросы регулирования существующих ограничительных мер, текущие вопросы организации медицинской помощи гражданам, вопросы подготовки системы здравоохранения к вакцинации населения от COVID-19.

Доклады представителей Минздрава заслушают на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое состоится завтра.

Слушайте также: