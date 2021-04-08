Очамчырскую школу-интернат закрыли на карантин из-за коронавируса

Очамырская школа-интернат была закрыта на карантин после обнаружения случаев заражения коронавирусной инфекцией в среду 7 апреля.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Очамчырская школа-интернат закрыта на карантин до 14 апреля, рассказала Sputnik исполняющая обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения Абхазии Астанда Чолокуа.

По ее словам, такое решение было принято, так как у двоих преподавателей и троих воспитателей школы был обнаружен коронавирус. Кроме того, инфекцией заразились один ученик пятого класса, один ученик шестого класса и двое учащихся девятого класса.

В понедельник 5 апреля частично на карантин была закрыта Бамборская средняя школа, так как там заболели несколько учеников и педагогов.

Общее число выявленных случаев коронавируса, по данным на 7 апреля, 13600 человек. Из них 13093 человека выздоровели и 216 умерли.

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