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Абхазия ведет переговоры по транспортировке вакцины "Спутник V" из России

© Sputnik / Абзал Калиев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1254)
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Sputnik Абхазия
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Первая партия вакцины от коронавируса из России ожидалась в Абхазии еще в конце марта. Переговоры по поставке вакцины в Абхазию курирует президент республики Аслан Бжания.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Абхазия ведет согласование о способах и условиях транспортировки вакцины "Спутник V", рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Вакцина требует серьезных условий при транспортировке. Она размораживается только один раз, перед тем как ее будут вводить пациенту. Хранится она при минус 18 -20 градусах. Нужны специальный транспорт и фирмы, которые знают, как этим заниматься", - сказала она.

Переговоры по поставке курирует президент Аслан Бжания, отметила Скорик. Первоначально в Абхазию привезут 30 тысяч доз.

"Мы уже опоздали с вакцинацией на неделю, потому что начались хорошие погоды, люди стали общаться, и наблюдается небольшой рост случаев заражения", - сказала она.

По словам Скорик, после привития населения распространение коронавируса значительно снизится, так как при наличии антител распространение инфекции от больного к здоровому человеку невозможно.

"Как только появится 70-80 процентов привитого населения, мы защитим тех, кого нельзя привить по состоянию здоровья. Тогда мы сможем снять даже маски, как это сделал Китай. Это единственный выход спокойно провести курортный сезон и спокойно перемещаться по миру", - добавила она.

© Sputnik / Магда Гибелли
Абхазия может заказать коммерческую партию вакцины от коронавируса из России

Ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявляла, что первую партию вакцины в Абхазию завезут в конце марта. В интервью радио Sputnik депутат Парламента Алхас Джинджолия сказал, что Абхазия может заказать коммерческую партию вакцины из России.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1254)

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