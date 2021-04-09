Абхазия ведет переговоры по транспортировке вакцины "Спутник V" из России

Первая партия вакцины от коронавируса из России ожидалась в Абхазии еще в конце марта. Переговоры по поставке вакцины в Абхазию курирует президент республики Аслан Бжания.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Абхазия ведет согласование о способах и условиях транспортировки вакцины "Спутник V", рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Вакцина требует серьезных условий при транспортировке. Она размораживается только один раз, перед тем как ее будут вводить пациенту. Хранится она при минус 18 -20 градусах. Нужны специальный транспорт и фирмы, которые знают, как этим заниматься", - сказала она.

Переговоры по поставке курирует президент Аслан Бжания, отметила Скорик. Первоначально в Абхазию привезут 30 тысяч доз.

"Мы уже опоздали с вакцинацией на неделю, потому что начались хорошие погоды, люди стали общаться, и наблюдается небольшой рост случаев заражения", - сказала она.

По словам Скорик, после привития населения распространение коронавируса значительно снизится, так как при наличии антител распространение инфекции от больного к здоровому человеку невозможно.

"Как только появится 70-80 процентов привитого населения, мы защитим тех, кого нельзя привить по состоянию здоровья. Тогда мы сможем снять даже маски, как это сделал Китай. Это единственный выход спокойно провести курортный сезон и спокойно перемещаться по миру", - добавила она.

Ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявляла, что первую партию вакцины в Абхазию завезут в конце марта. В интервью радио Sputnik депутат Парламента Алхас Джинджолия сказал, что Абхазия может заказать коммерческую партию вакцины из России.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%.

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