В режиме пандемии: как Абхазия прожила год с коронавирусом

7 апреля 2020 года в Абхазии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Sputnik собрал фотоисторию о том, как республика прожила год с пандемией.

Уже год как одной из самых актуальных тем в Абхазии стал коронавирус. 7 апреля 2020 года в республике был зафиксирован первый случай заражения у мужчины из Гагры. С тех пор в Абхазии было зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения, из которых более 12 тысяч человек выздоровели и более 200 человек умерли.

Для борьбы с пандемией в Абхазии был создан Координационный и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который отвечал за обеспечение медучреждений необходимым оборудованием, препаратами, вводил и отменял ограничительные меры.

Ограничения в Абхазии вводились и продлевались несколько раз. Были запрещены массовые мероприятия, свадьбы, корпоративы, закрыты кафе, общепит, рестораны, фитнес и спа-центры, перестал работать общественный транспорт и учреждения сферы культуры. С октября по февраль на каникулы были отпущены учащиеся школ и детских садов.

На помощь абхазским медикам в разгар пандемии пришли коллеги из России. В октябре в Абхазию приехал мобильный госпиталь Минобороны России, который пробыл в республике до марта. В составе мобильного медицинского подразделения было более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

После тенденции на спад сейчас статистика заболевания в стране вновь идет на небольшой подъем. Тем не менее в республике уже открыты школы, детсады, кафе и рестораны, учреждения культуры. Жизнь понемногу возвращается в привычную колею, но все еще действует ряд ограничений. Несмотря на это, Абхазия активно готовится к наступающему летнему курортному сезону.

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