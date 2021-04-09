Военнослужащие приведут в порядок более 30 мемориалов в Абхазии

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии совместно с военнослужащими Министерства обороны Абхазии, в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне облагородят более 30 памятников, захоронений и мемориалов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие России и Абхазии вместе с волонтерами приведут в порядок территории захоронений, отреставрируют памятники, постаменты, бюсты героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе.
В день празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая представители командования соединения и военнослужащие ЮВО возложат цветы и венки к обновленным мемориалам.
Мероприятия по поддержанию памятников российскими и абхазскими военными проводятся ежегодно в целях бережного сохранения исторической памяти.
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