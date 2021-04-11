Стали известны первые данные по явке на выборы местного самоуправления

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в 161 избирательном округе. Всего в республике смогут проголосовать 125 тысяч избирателей.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Избирательные комиссии районов сообщили о первых промежуточных результатах по явкам на выборы в органы местного самоуправления.

В Галском районе явка к 12:30 составила 35%. Всего участков в районе 11. По словам председателя избирательной комиссии района Игоря Амичба, голосование проходит без эксцессов, жалоб никаких не поступало. Правом голосования в районе обладают 872 человека.

© Sputnik / Леон Гуния Гал

По словам председателя избирательной комиссии Гулрыпшского района Дмитрия Гварамия, на участках наблюдается удовлетворительная явка, в некоторых округах выборы даже почти состоялись. Нарушений члены комиссии пока не наблюдали.

В районе предусмотрено 15 депутатских мандатов, списки избирателей состоят из более 11 тысяч человек.

© Sputnik / Леон Гуния Гулрыпш

В 12 из 32 округов Очамчырского района явка превысила 25% и тем самым выборы там уже состоялись. К 12:00 воскресенья проголосовало 3152 человека. В 32-м округе – село Шашылкыт явка превысила 80%.

По словам председателя Очамчырского избиркома Роберта Шинкуба, выборы проходят без нарушений и в спокойной обстановке. Избирательные участки и комиссии обеспечены антисептиками и медицинскими масками.

В Собрание Очамчырского района могут избираться 32 депутата, голосуют более 15 тысяч человек.

© Sputnik / Леон Гуния Очамчира

В Ткуарчалском районе на семи участках выборы уже состоялись. В основном это сельские участки. В целом в районе восемь участков.

"Есть участки, где явка составляет 25 или 30%. Есть участки, где 15% составляет явка. В основном это городские участки. Но обычно в городах уже после обеда активно начинают голосовать", - сказал председатель избирательной комиссии района Виталий Чачхалия.

По его словам, голосование на участках проходит спокойно, без нарушений.

© Sputnik Ткуарчал

В Сухумском районе, по словам председателя избирательной комиссии Беслана Джопуа, явка избирателей "средняя", но по прогнозам председателя выборы должны состояться.

"К примеру, в одном округе было 67 человек (избирателей – ред.), и там уже состоялись выборы", - сказал он.

В Собрание Сухумского района входит 15 депутатов, за место поборются 25 человек, пять из них - женщины.

© Sputnik / Леон Гуния Сухумский район

Председатель избирательной комиссии Сухума Адгур Лагвилава отметил, что в городе наблюдается низкая явка избирателей. Ни в одном округе выборы еще не состоялись.

В Сухуме примерно 40 тысяч избирателей и 19 округов. В Сухумской избирательной комиссии зарегистрировано 45 инициативных групп, четыре из которых видят своими депутатами женщин.

© Sputnik / Леон Гуния Сухум

По данным Гудаутской районной избирательной комиссии, явка к 12:00 составила примерно 11% от общего числа голосующих. Всего их в районе около 24 тысяч. Выборы проходят спокойно, без эксцессов, отметил председатель избиркома Лаврентий Губаз.

В Гудаутском районе 29 округов и около 24 тысяч избирателей.

© Sputnik / Леон Гуния Гудаута

Как сообщает Sputnik секретарь Гагрской избирательной комиссии Беслан Кортава, по примерным подсчетам, явка в районе составила от 10 до 15% к обеду воскресенья. Эти цифры пока уточняются, так как не все избирательные участки успели предоставить промежуточные данные. В целом выборы проходят "в режиме выходного дня", спокойно и без происшествий. На избирательным участках соблюдаются необходимые меры безопасности по предотвращению распространения коронавируса, отметил он.

© Sputnik / Леон Гуния Гагра

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек. В августе 2020 года местные депутаты решили, что сравнительное количество избирателей в округах сильно разнится, и в связи с этим они сократили число округов с 26 до 19. Также это было вызвано тем, что депутатов в Собрании должно быть нечетное количество.

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