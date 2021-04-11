Выборы в органы местного самоуправления завершились в Абхазии

Выборы в органы местного самоуправления прошли в районах Абхазии в воскресенье 11 апреля. Голосование шло в 198 избирательных участках.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Избирательные участки по выборам в органы местного самоуправления закрылись в Абхазии в 20:00.

По предварительным данным к 18:00, самая высокая явка наблюдалась в Галском районе. Самая низкая в Сухуме. Примечательно, что именно эти два образования противостоят друг другу по количеству голосующих: в Гале наименьшее число избирателей - менее 900 человек, в столице Абхазии правом голоса обладают более 39,5 тысяч человек.

Нынешние выборы депутатов районных и городских собраний прошли в условиях пандемии коронавируса и веерных отключений электричества. Избирательные участки были обеспечены санитайзерами, а члены комиссий - средствами индивидуальной защиты.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках.

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу будут признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее, чем через два месяца.

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