Юрист рассказал, как нужно изменить полномочия депутатов местного самоуправления

В Абхазии проходят выборы в местные органы самоуправления. Для того чтобы рассказать о своем отношении к нынешним выборам и о законе, касающемся избрания депутатов на местах, в эфир радио Sputnik пришел член комиссии по конституционной реформе, юрист Олег Папаскири.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в воскресенье 11 апреля. Граждане республики могут проголосовать в 161 избирательном округе.

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Особенности местных выборов

Начиная рассказывать о своем отношении к выборам в местные органы самоуправления и о роли региональных собраний, юрист Олег Папаскири заметил, что они имеют большой, но еще не до конца реализованный потенциал.

"У местных органов самоуправления большой потенциал, который еще предстоит раскрывать. Насколько эффективно и с наименьшими потерями идет сигнал от общества к власти, в этом плане и выражается эффективность работы", - отметил юрист.

Что касается закона "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия", Папаскири подчеркнул, что редко законы опережают общественный запрос.

"Критика этого закона очень часто обоснована, я читал интервью, которое дали депутаты, у которых полномочия сегодня кончаются. Они раскрывают сложные и проблемные вопросы, среди них пример, который показал противоречия в части реализации такого важного института как референдум. В законе сказано о возможности проведения местного референдума, сказано, что он инициируется и назначается органами местного самоуправления", - говорит специалист.

При этом, продолжил Папаскири, другой закон это понятие не раскрывает подробно, и как следствие - в законе о референдуме такого понятия, как местные референдумы вообще нет.

"Там сказано, что референдум инициируется гражданами, президентом, парламентом, Верховным судом и назначается президентом. Тут возникает коллизия, референдум назначается президентом по закону о референдуме, местный референдум назначается органами местного самоуправления по другому закону. Коллизия понятна, потому что закон о референдуме имеется в виду в глобальном смысле – республиканский, без привязки к локальности. В итоге получается, что закон есть, но он о другом референдуме", - сказал юрист.

© Sputnik / Леон Гуния Выборы в местное собрание

Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо внести изменение в закон о референдуме, добавил Олег Папаскири.

Что касается нынешних выборов в органы местного самоуправления, он отметил, что на некоторых участках выборы безальтернативные, то есть кандидатами стали по одному человеку.

"Это показывает то, что особого интереса идти в местные органы власти нет, может быть, по разным причинам, но отсутствие конкуренции никогда не приносило пользу. Еще одно наблюдение, мне кажется, что на этих выборах стало больше молодежи", - заметил он.

Возраст кандидатов

Что касается возможности избираться в местные органы власти с достижением 25 лет существуют разные мнения, подчеркнул Олег Папаскири.

"Вопрос назначения на разные должности с учетом возраста носит дискуссионный характер. Всегда находятся аргументы о том, что есть молодые вундеркинды, которые рано закончили школу и университет, а другие, будучи взрослыми и опытными, не справляются с простыми функциями", - заметил он.

В этом вопросе универсального ответа не существует, но если избиратели готовы голосовать за людей вне зависимости от их возраста, значит, их это устраивает, считает Папаскири.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он мнение о том, что прежде чем избраться в Парламент страны, кандидаты обязательно должны получить опыт работы в местных Собраниях, Папаскири сказал, что для того чтобы оказаться в законотворческой отрасли власти, кандидат должен вырасти в профессиональном плане.

"Он должен знать среду, проблемы, видеть в динамике, как меняется дискурс по тем или иным вопросам и, конечно, участие в политической сфере должно быть длительным процессом на разных уровнях. Я думаю, что если человек получит опыт на уровне местного самоуправления, он получит командный опыт, ему будет гораздо проще идти на более ответственные должности", - сказал он.

Три масти идущих к власти: к выборам в органы местного самоуправления в Абхазии

Что надо менять в местном самоуправлении

Говоря об идеях, связанных с изменением работы в местных органах власти, член комиссии по конституционной реформе Олег Папаскири отметил, что они касаются многих вопросов.

"Например, это вопрос избрания главы города, района. Здесь у нас есть опыт, когда главу население не избирает напрямую, либо избирает через своих делегатов в местном собрании. Поэтому, мы можем разные варианты посмотреть, и сейчас в комиссии нет единого мнения по этому поводу. Основная проблема заключается в том, что для местных органов самоуправления декламируется некое право, возможность в принятии решений, но, кроме одобрения, других рычагов у них нет, это касается, например, местного бюджета", - говорит юрист.

По поводу вопроса избрания главы района или города предстоит выслушать различные мнения, но к какой модели в итоге придут, еще неизвестно, заметил Папаскири.

"Эта тема давно обсуждается, есть мнение о том, что общество еще не созрело к этим выборам, что надо как-то дойти, но мне кажется, что горожанам было бы полезно это попробовать как некий эксперимент", - сказал он.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек. В августе 2020 года местные депутаты решили, что сравнительное количество избирателей в округах сильно разнится, и в связи с этим они сократили число округов с 26 до 19. Также это было вызвано тем, что депутатов в Собрании должно быть нечетное количество.

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