Местное самоуправление не является институтом государственной власти, это представительный орган, избираемый народом для защиты и продвижения своих интересов.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в органы местного самоуправления, сообщает его пресс-служба.

Свой гражданский долг глава государства выполнил по месту прописки – в селе Тамыш Очамчырского района. Бжания принял участие сразу в двух голосованиях. Одновременно с выборами в районное Собрание в Тамыше проходили выборы в сельсовет. После голосования президент пообщался с односельчанами.

Ранее свой выбор по депутатам местного самоуправления сделали спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия и временно исполняющий обязанности премьер-министра республики Владимир Делба.

В воскресенье 11 апреля в Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открыты для голосования с 08:00 до 20:00.

Это уже седьмые выборы местного самоуправления в современной истории Абхазии. Первые выборы депутатов Собраний состоялись 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили каждые три года в 2001, 2004, 2007, затем срок действия полномочий депутатов был продлен на четыре года, в соответствии с этим выборы проходили в 2011 и 2016 годах.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе и на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республике – около 40 тысяч человек.

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