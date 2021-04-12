Фото с министром и рыбалка в Отхаре: визит Юрия Гагарина в Абхазию

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с пилотом на борту - Юрием Гагариным. Через три года, в ноябре 1964 года, Юрий Гагарин вместе с другими космонавтами посетили Абхазию.

О визите первых советских космонавтов в республику, какие места они посетили и чем они запомнились жителям Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

С первым человеком, полетевшим в космос, в Абхазии хотели сфотографироваться все. Юрия Гагарина обступили со всех сторон, и только один человек скромно наблюдал со стороны. Но Гагарин сам обратился к нему: "Что же вы, Владимир Джгунатович, стоите в стороне? Давайте фотографироваться!" Это был молодой министр культуры Владимир Кварчелия.

"Если не ошибаюсь, это было в ресторане "Мерхеул". Все фотографировались с Гагариным. А папа был скромный человек, не лез вперед, стоял в сторонке. Сам Гагарин тогда обратил внимание на папу. Так и получилась фотография", - вспоминает Лиана Кварчелия.

Юрий Гагарин посетил республику вместе с другими космонавтами в ноябре 1964 года по приглашению абхазского правительства. Тогда группа космонавтов находилась на отдыхе в Сочи. Именно в ту поездку на Черноморский курорт Гагарин посадил знаменитую магнолию в парке "Ривьера", которая впоследствии не выдержала антропогенной нагрузки и засохла в конце 1980-х из-за того, что фанаты космонавта постоянно срывали по листочку, по веточке.

Организацией приема высокопоставленных гостей в Абхазии занимался заместитель председателя Совета Министров республики Аслан Отырба.

"Космонавтов знакомили с Абхазией, показывали им достопримечательности, были и официальные приемы в правительстве. Также была встреча с общественностью в филармонии", - вспоминает его дочь, известная абхазская пианистка Алла Отырба.

Именно на эту встречу в филармонии хотела попасть юная Алла Отырба. Но из-за занятий по музыке она так и не смогла увидеть воочию первых космонавтов.

"Я очень хотела попасть тогда на эту встречу, но в этот день, в это время у меня был урок музыки, и нельзя было пропускать. И как бы я ни уговаривала, не получилось. Занятие есть занятие. Я не попала на встречу", - вспоминает она.

С того визита космонавтов в Абхазию у Аллы Отырба сохранилась фотография отца с Германом Титовым и Юрием Гагариным.

© Foto / предоставлено Аллой Отырба Слево-направо Аслан Отырба, Герман Титов, Юрий Гагарин

"На фотографиях папа с Титовым и Гагариным, а в это время Быковский выступает. На одной из фотографий папа сидит, погруженный в свои мысли, видимо, был какой-то напряженный политический момент. А уже на другом кадре все втроем улыбаются. В этот момент Титов пошутил над выступавшим Быковским, потому что Быковский иногда мог сказать что-то неуместное. А Титов был очень образованный, умный и интересный человек. Папа с ним много общался во время поездки", - отмечает Отырба.

© Foto / Facebook/Амир Квеквескири Юрий Гагарин во время визита в Абхазию в 1964 году

День в форелевом хозяйстве

В Абхазии у космонавтов были не только официальные визиты и встреча с общественностью. Они также знакомились с достопримечательностями республики. В один из дней их пригласили в Гудауту, в Чернореченское форелевое хозяйство. Свидетелем того события стал директор хозяйства Ражден Агрба.

"В форелевое хозяйство космонавты приехали в 10 утра и провели здесь время до пяти вечера. Помнится мне, делегация состояла примерно из 40 человек, среди них были и космонавты, и их руководители. На тот момент в космосе уже побывали Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский и Терешкова. В общем, шесть советских космонавтов. Остальные только готовились к полету. Были среди них и женщины", - вспоминает Агрба.

Работников форелевого хозяйства заранее предупредили о визите высокопоставленных гостей. По словам Раждена Агрба, космонавтов приняли с большим удовольствием и почтением.

"Естественно было организовано абхазское застолье для гостей. Во время приема космонавтов присутствовало руководство республики, танцоры, певцы. Гостям исполняли абхазские народные песни. Настроение было создано праздничное, день был насыщенный и интересный для гостей. Застолье чередовалось с ловлей рыбы и прогулками по территории хозяйства. В течение дня погода менялась. Сначала светило солнце, затем пошел дождь", - рассказал Ражден Агрба.

По его воспоминаниям, космонавты были удивлены тем, как ведут форелевое хозяйство и уехали с хорошим настроением.

А вот сфотографироваться на память с Юрием Гагариным и другими космонавтами Раждену Агрба так и не удалось из-за собственной скромности.

"Вы знаете, если бы я родился в другое время, наверное, я смог бы и завести разговор с Гагариным, и сфотографироваться на память. Но что делать, тогда мы так были воспитаны. Поэтому у меня ничего не сохранилось", - добавил он.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин поднялся на борт первого пилотируемого корабля "Восток-1". Ракета стартовала с космодрома Байконур и обогнула Землю один раз. Продолжительность полета составила один час 48 минут. Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловка в Саратовской области.

7 апреля 2011 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН приняли резолюцию, на которой провозгласили 12 апреля Международным днем полета человека в космос.