Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии почтил память Смецкого

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Руководство и члены Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющего 19 организаций, почтили память русского мецената, дендролога, создателя Сухумского дендропарка, основателя абхазских санаториев для больных туберкулезом Николая Смецкого, сообщает пресс-служба КСОРС.
Члены КСОРС возложили цветы к памятнику Смецкому и провели краткую экскурсию.
По словам председателя правления молодежной организации "Ассоциации Общественных Объединений "Русская община Республики Абхазия" Станислава Осыкина, Смецкой был одним из первых меценатов еще дореволюционной Абхазии. Он во многом предопределил курортно-лечебный ландшафт абхазского побережья.
Председатель общественной организации "Русский дом" Наталья Семенова отметила, что фигура Смецкого является хорошим примером того каким должен быть настоящий меценат и общественник.
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