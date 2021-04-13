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Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии почтил память Смецкого

© Foto / Координационный союз организации русских соотечественников
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Мероприятие было приурочено ко "Дню мецената и благотворителя" и прошло на территории Сухумского дендропарка, где жил Смецкой.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Руководство и члены Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющего 19 организаций, почтили память русского мецената, дендролога, создателя Сухумского дендропарка, основателя абхазских санаториев для больных туберкулезом Николая Смецкого, сообщает пресс-служба КСОРС.

Члены КСОРС возложили цветы к памятнику Смецкому и провели краткую экскурсию.

© Foto / Координационный союз организации русских соотечественников
Память русского мецената, ученого и дендролога Смецкого почтили в Сухуме

По словам председателя правления молодежной организации "Ассоциации Общественных Объединений "Русская община Республики Абхазия" Станислава Осыкина, Смецкой был одним из первых меценатов еще дореволюционной Абхазии. Он во многом предопределил курортно-лечебный ландшафт абхазского побережья.

Председатель общественной организации "Русский дом" Наталья Семенова отметила, что фигура Смецкого является хорошим примером того каким должен быть настоящий меценат и общественник.

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