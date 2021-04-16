Назаров о реализации Инвестпрограммы развития Абхазии: больших вопросов нет

Делегация Министерства экономического развития России приехала с двухдневным рабочим визитом в Абхазию 15 апреля для ознакомления с ходом работ по Инвестиционной программе на 2020-2022 годы.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. К реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии больших вопросов нет, сказал в эфире радио Sputnik заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

"Мы рассмотрели два основных блока – это реализация Инвестпрограммы 2020-2022 годов, и здесь, наверное, больших вопросов нет. Посмотрели те объекты, которые должны быть сданы, которые в стадии реализации. Есть сложности по срокам, где существует отставание. Коллеги обозначили сроки по отстающим объектам – когда это будет наверстано и вернутся в график. И, конечно, вопрос более комплексного подхода. В пример, это очистные сооружения в Гагре, где несколько несогласованная позиция, когда занимаемся строительством очистных сооружений и перед этим строим насосные станции, но забыли проложить коллектор, чтобы эта система работала. Иначе, это трата денег в никуда", - отметил он.

Назаров выразил надежду, что в рамках реализации Инвестиционной программы в Абхазии проблем не возникнет.

Накануне делегация из России посетила канализационные очистные сооружения в Гагре, строительство которых началось в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 годов и продолжается в рамках программы 2020-2022 годов.

Затем состоялись встречи делегации с президентом и правительством Абхазии. Сегодня намечена инспекция объектов Инвестпрограммы в восточной части Абхазии.

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