Глава российской делегации в Абхазии оценил состояние энергосистемы республики

Делегация Министерства экономического развития России прибыла с рабочим визитом в Абхазию 15 апреля для ознакомления с ходом работ по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В нынешнем режиме энергосистема Абхазии работать не сможет, она требует серьезных инвестиционных вливаний, сказал в интервью радио Sputnik заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

"Важный вопрос связан с энергоснабжением. Была подготовлена дорожная карта, и она рассматривается абхазской стороной совместно с Министерством энергетики России. Этот вопрос обсуждался и на уровне президента Абхазии, и на совещании с правительством республики. Понимание того, что необходима серьезная организация или реорганизация энергосистемы, очевидно", — подчеркнул он.

Назаров также отметил низкий сбор платежей по тарифам за потребление электроэнергии в Абхазии, что не позволяет обеспечить работу этой отрасли.

"По-моему, это уже отразилось на сегодняшней ситуации с энергоснабжением. Также техническое состояние оборудования, мягко говоря, на грани развала энергосистемы. Это требует серьезных инвестиционных вливаний. Сама энергосистема никаких инвестиционных программ не имеет", — сказал Назаров.

Замминистра экономического развития России добавил, что в четверг 15 апреля российская делегация вместе с абхазскими коллегами посетила подстанцию (Бзыбь-220 - прим.), которая реконструируется за счет средств Инвестиционной программы развития Абхазии. Назаров считает, что такие меры не позволят решить в целом проблему в энергосистеме.

Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетической отрасли Абхазии. Кроме того, по официальным данным компании "Черноморэнерго", около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.

С декабря 2020 года Абхазия получает электричество по перетоку от России, но из-за возникшего дефицита электроэнергии был введен график веерных отключений света на три часа в сутки. Он будет применяться как минимум до введения в эксплуатацию ИнгурГЭС, которая не функционирует с 20 января — на время ремонта деривационного тоннеля.

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