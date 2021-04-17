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Абитуриенты из Абхазии смогут на бесплатной основе учиться в СПбГЛТУ

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Всемирный абхазо-абазинский конгресс окажет содействие абитуриентам из Абхазии в поступлении на бесплатной основе в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ).

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Абитуриенты из Абхазии и представители абхазо-абазинской диаспоры Турции смогут учиться в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет на бесплатной основе. Об этом сообщается на сайте Всемирного абхазо-абазинского конгресса. 

Это стало возможным благодаря подписанному между конгрессом и университетом в ноябре 2020 года соглашению. 

Отмечается, что прием документов открыт с 1 марта. Желающие поступить на бюджетные места очной формы бакалавриата должны подать документы до 20 июля, на заочную форму – до 11 августа, в магистратуру – до 6 августа.

При этом необходимо предоставить список документов: копия паспорта, копия или оригинал документа об образовании, шесть фотографий размером 3×4 сантиметров, документы, подтверждающие статус соотечественника, или наличие российского гражданства. Пакет документов можно отправить через специальный сервис на сайте вуза

© Sputnik / Павел Лисицын
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Абитуриенты могут выбрать формат сдачи экзаменов. По словам главы приемной комиссии СПбГЛТУ Елены Богатовой, испытания можно пройти через дистанционную систему на сайте университета, или в традиционной форме в самом вузе. Для очников экзамены будут проводить 23 июля 2021 года.

Договор между конгрессом и СПбЛТГУ был подписан в ноябре 2020 года. Согласно документу, Всемирный абхазо-абазинский конгресс окажет содействие абитуриентам из Абхазии в поступлении на бесплатной основе в университет. 

Абитуриенты из Абхазии, которые хотели бы поступить в СПбЛТГУ, за подробной информацией о льготах при поступлении могут обратиться в Санкт-Петербургский офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса по адресу электронной почты: info.spb@abaza.org, либо по телефону: +7 812 514 88 55.

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