Абитуриенты из Абхазии смогут на бесплатной основе учиться в СПбГЛТУ

Всемирный абхазо-абазинский конгресс окажет содействие абитуриентам из Абхазии в поступлении на бесплатной основе в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ).

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Абитуриенты из Абхазии и представители абхазо-абазинской диаспоры Турции смогут учиться в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет на бесплатной основе. Об этом сообщается на сайте Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

Это стало возможным благодаря подписанному между конгрессом и университетом в ноябре 2020 года соглашению.

Отмечается, что прием документов открыт с 1 марта. Желающие поступить на бюджетные места очной формы бакалавриата должны подать документы до 20 июля, на заочную форму – до 11 августа, в магистратуру – до 6 августа.

При этом необходимо предоставить список документов: копия паспорта, копия или оригинал документа об образовании, шесть фотографий размером 3×4 сантиметров, документы, подтверждающие статус соотечественника, или наличие российского гражданства. Пакет документов можно отправить через специальный сервис на сайте вуза

Абитуриенты могут выбрать формат сдачи экзаменов. По словам главы приемной комиссии СПбГЛТУ Елены Богатовой, испытания можно пройти через дистанционную систему на сайте университета, или в традиционной форме в самом вузе. Для очников экзамены будут проводить 23 июля 2021 года.

Договор между конгрессом и СПбЛТГУ был подписан в ноябре 2020 года. Согласно документу, Всемирный абхазо-абазинский конгресс окажет содействие абитуриентам из Абхазии в поступлении на бесплатной основе в университет.

Абитуриенты из Абхазии, которые хотели бы поступить в СПбЛТГУ, за подробной информацией о льготах при поступлении могут обратиться в Санкт-Петербургский офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса по адресу электронной почты: info.spb@abaza.org, либо по телефону: +7 812 514 88 55.

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